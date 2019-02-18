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Москва, 19.02.2019

Цена на нефть растет на спекуляциях о заключении договора между США и КНР

«Expert Online» 2019

По итогам торгов прошедшей недели цена на нефть Brent выросла на 2,76%, подобравшись к отметке $66,40, пишет Прайм.

Аналитики отрасли сообщают, что драйвером роста по прежнему служат новости о решении Эр-Рияда сократить добычу нефти, а также спекуляции насчет заключения торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

При сохранении позитивных настроений на биржах цены на нефть могут достичь $68 за баррель по эталонному сорту Brent, сообщает агентство.

Уточняется, что участники рынка, тем не менее, оптимистично воспринимают прогресс в решении торгового противостояния Китая и США. На этой неделе состоится новый раунд переговоров между двумя странами, что продолжит стимулировать рост на биржах Европы.

Так, индекс S&P 500 имеет все шансы выйти на отметку  2800 пунктов, оттолкнувшись от 200-дневной скользящей средней.

Индекс Мосбиржи также показал рост на 1,19%, на  прошедших торгах, достигнув отметки 2490,16 пунктов. При этом для преодоления отскока к отметкам 2469 п. и  2450 пунктов, индикатору нужно закрепиться над уровнем 2500 пунктов.

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