В Бундестаге ищут пути отказа от «Северного потока-2» вопреки позиции Меркель

Как заявил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности представитель Бундестага, сопредседатель партии «зеленых» Джем Оздемир, Берлин должен «пока не поздно», отказаться от поддержки «Северного потока-2». Поскольку, поддерживая проект «Ангела Меркель дает неправильные сигналы».

По словам Оздемира, федеральное правительство должно идти на более жесткие шаги в этом вопросе, иначе Берлин станет более «уязвим по отношению к политики Кремля», а жизнь на Украине резко ухудшится.

Политик уверен, что поддержка проекта «Северный поток-2», не только «навредит» Украине, но и станет «недружественным шагом по отношениют к Польше и Прибалтике».

Оздемир уверен, что в случае более жесткой позиции Меркель в этом вопросе, в Москве бы подобную политику «смогли бы понять и воспринять», но «Меркель этого не сделала».

«Когда "Северный поток-2" построят, будет слишком поздно что-то делать и требовать, в том числе сохранение роли Украины как транзитера газа», - отметил представитель парламентарий. Он уверен, что Германии еще не поздно отыграть назад и «выйти из проекта».

Ранее, разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» выдали практически все страны, через территорию которых пройдет газовая магистраль. Остается получить разрешение Дании.

Также в Еврокомиссии согласовали поправки к Газовой директиве, затрагивающие трубопроводы идущие в Евросоюз из третьих стран. Берлин благодаря новым пунктам может делать исключения из правил ЕС после предварительного одобрения их Еврокомиссией. Киев также заявил, что его устраиваю новые поправки к документу, поскольку изменения полностью соответствуют требованиям украинской стороны.