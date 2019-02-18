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Москва, 18.02.2019

В Бундестаге ищут пути отказа от «Северного потока-2» вопреки позиции Меркель

«Expert Online» 2019

Как заявил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности представитель Бундестага, сопредседатель партии «зеленых» Джем Оздемир, Берлин должен «пока не поздно», отказаться от поддержки «Северного потока-2». Поскольку, поддерживая проект «Ангела Меркель дает неправильные сигналы».

По словам Оздемира, федеральное правительство должно идти на более жесткие шаги в этом вопросе, иначе Берлин станет более «уязвим по отношению к политики Кремля», а жизнь на Украине резко ухудшится.

Политик уверен, что поддержка проекта «Северный поток-2», не только «навредит» Украине, но и станет «недружественным шагом по отношениют к Польше и Прибалтике».

Оздемир уверен, что в случае более жесткой позиции Меркель в этом вопросе, в Москве бы подобную политику «смогли бы понять и воспринять», но «Меркель этого не сделала».

«Когда "Северный поток-2" построят, будет слишком поздно что-то делать и требовать, в том числе сохранение роли Украины как транзитера газа», - отметил представитель парламентарий. Он уверен, что Германии еще не поздно отыграть назад и «выйти из проекта».

Ранее, разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» выдали практически все страны, через территорию которых пройдет газовая магистраль. Остается получить разрешение Дании.

Также в Еврокомиссии согласовали поправки к Газовой директиве, затрагивающие трубопроводы идущие в Евросоюз из третьих стран. Берлин благодаря новым пунктам может делать исключения из правил ЕС после предварительного одобрения их Еврокомиссией. Киев также заявил, что его устраиваю новые поправки к документу, поскольку изменения полностью соответствуют требованиям украинской стороны.

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