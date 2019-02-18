В ЕС назвали сроки принятия новых антироссийских санкций

Федерика Могерини – Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности – назвала сроки принятия ЕС новых антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе.

По словам главы европейской дипломатии, если Москва не отпустит на свободу украинских моряков, то ограничительные меры против нашей страны могут быть одобрены странами, входящими в Евросоюз, в ближайшие 2 недели.

Могерини отметила, что санкции будут приняты единогласно всеми члены ЕС, передаёт РИА Новости.

«Подчеркну ещё раз: мы хотели бы видеть позитивное развитие событий, в частности освобождение украинских моряков, которые были задержаны Россией в Керченском проливе», – заявила она.

При этом Могерини пояснила, что если Москва пойдёт на это, в ЕС готовы пересмотреть решение о санкциях.

«Однако пока мы наблюдаем противоположное поведение РФ. Я надеюсь, что страны Евросоюза будут едины в поддержке санкций, уже существующих и новых», – резюмировала Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.