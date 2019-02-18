В Германии засомневались в лидерстве США

США сегодня значительно уступают свои позиции в мировом лидерстве России и Китаю, пишет журнал Spiegel, выражая тем самым ответную реакцию на заявления вице-президента США Майка Пенса в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Автор материала отмечает, что «удивительный параллельный мир, описанный Пенсом, не имеет ничего общего с реальностью».

Заявления Пенса о стране, которая при президенте Трампе стала «сильной как никогда», настолько же мифические, насколько убедителен прогресс России, Китая и даже «поднимающегося» Ирана, пишет издание. Автор уточняет, что речь Пенса политики Европы встретили с «каменным лицами».

«Судя по всему, вице-президент США Майк Пенс понимает лидерство в отдаче приказов и требовании, чтобы другие их беспрекословно выполняли», - пишет автор материала, который подчеркивает, что в Европе сложились другие взгляды на партнерство.

Лидерства невозможно достичь, раздавая указания другим, пишет Spiegel. При учете трансформации и кризиса трансатлантических отношений, - самого сильного за всю историю, США явно не «являются мировым лидером», резюмирует издание.