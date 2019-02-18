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Москва, 19.02.2019

В Минздраве прокомментировали идею штрафовать за недостаточно стройную талию

«Expert Online» 2019

Вероника Скворцова – глава Минздрава РФ – прокомментировала идею Роспотребнадзора измерять охват талии россиян, как одного из способов профилактики производственного здоровья.

По её словам, пока в ведомстве эта инициатива не обсуждалась. При этом она отметила, что измерение талии – эта обычная часть физикального осмотра человека, для определения индекса массы тела.

«Так что обязательно эту идею обсудим», – цитирует Скворцову агентство «Интерфакс».

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в ведомстве изучается опыт Японии, где законодательно запрещено мужчинам иметь талию более 90 см, а женщинам более 80 см.

По словам Поповой, если объёмы превышают норму, то гражданин обязан посещать регулярные сеансы консультирования. При этом компании, в которых трудятся работники с талией, превышающей норму, штрафуются на очень крупные суммы.

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