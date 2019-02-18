В России исчезнут дешевые автомобили

Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на участников рынка, в России в скором времени станет невозможно купить новый автомобиль дешевле миллиона рублей.

Издание сообщает, что с начала 2019 года в России уже подорожали бюджетные модели Lada Vesta и Hyundai Solaris, цена которых преодолела психологически важную отметку в миллион рублей.

Остальные производители намерены также повысить стоимость автомобилей от 6 тысяч, как концерн Nissan, до 648 тысяч рублей, как объявил автопроизводитель Porsche.

«Известия» сообщают, что уже в прошлом году наблюдалась тенденция роста стоимости легковых машин в России в среднем на 10%. Самые дорогие машины выросли в цене до 1,19 миллиона рублей.

Как сообщают специалисты отрасли, причиной нынешнего подорожания является повышение НДС с начала года с 18 до 20 %, а также индексация цен на размер инфляции. Помимо этого сами автомобилисты готовы перейти на более бюджетные виды автомобилей из-за падения доходов.

Напомним, в конце января российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж первых отечественных автомобилей, цена которых превышает миллион рублей. Речь шла о модели Vesta Sport стоимостью1,045 миллиона рублей.