Власти Крыма пообещали снизить цены на отдых в майские праздники

Алексей Черняк – глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Крыма – заявил, что власти региона приняли решение снизить цены на отдых на майские праздники и в высокий сезон.

По его словам, снижение стоимость отдыха в Крыму в среднем составит около 9%, передаёт РИА Новости.

При этом он напомнил, что в 2018 году отели, санатории и частный сектор полуострова приняли более 6 млн туристов из 132 стран мира.

«В этом году поставлена задача достичь турпотока в 10 млн человек. И я считаю, что это достижимая планка», – резюмировал Черняк.