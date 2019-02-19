«Прорыв-3»: Армия России в этом году получит на вооружение новый танк

Согласно заявлению Министерства обороны России, на вооружение в армию РФ в этом году начнут поступать новые танки «Прорыв-3» (Т-90М). Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на собственный информированный источник.

Военная машина разработана в рамках в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является модернизированной моделью танка Т-90 с разницей в более усовершенствованной боевой и эксплуатационной характеристики.

Специалисты уточняют, что новый танк снабжен новым башенным модулем с 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. Также на модуле предусмотрена пулеметная установка 12,7-мм калибра, которая управляется дистанционно. Также новый «Прорыв» оснащен высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, способной находить, распознавать, автоматически находить и поражать цели.

При этом «Интерфакс» уточняет, что в самой корпорации «Уралвагонзавод», занимающейся производством танков, информацию о поступлении новых машин в армию РФ не прокомментировали, сославшись на секретность данной информации, которая относится к гособоронзаказу.

Ранее, Т-90М «Прорыв» был представлен на форуме «Армия-2018», а в корпорации заявили, что танк поступит на вооружение в ближайшее время, при этом численность первой партии машин будет соответствовать батальонному комплекту.