Эксперты оценили качество российских вин

Экспертная группа, в которую входили специалисты Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза, оценила на соответствие стандарта ГОСТ более 320 образцов вин из отечественного винограда пяти основных категорий.

В итоге, 211 из них получили оценку даже выше чем положено по ГОСТу и попали в «Винный гид России», передаёт РИА Новости.

Всего в исследовании приняли участие вина 24 производителей, представлявших крупнейшие винодельческие регионы Кубани, Ростовской области и Республики Крыма.

При этом вино ценового сегмента от 200 руб. до 1000 руб. оценивались по 100-балльной шкале в соответствии с требованиями, разработанными Всемирной организации винограда и вина.