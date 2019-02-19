ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 19.02.2019

Китай отказался присоединяться к ДРСМД

«Expert Online» 2019

Пекин отверг идею канцлера ФРГ Ангелы Меркель о присоединению к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за опасений ограничений, которые может наложить документ, на китайское вооружение, сообщает «Голос Америки».

Меркель выдвинула идею об участии Китая из-за выхода США из договора, а также заявлениях Москвы о приостановке своего участия в ДРСМД.

Как отметил член Политбюро компартии Китая Ян Цзечи, Пекин намерен в своей стратегии вооружения опираться исключительно на нужды армии страны. Также руководство Китаея, по словам политика, является противником «многостороннего подхода к ДРСМД».

«Китай развивает свои мощности, исключительно исходя из своих оборонительных потребностей, он никому не угрожает. Поэтому мы выступаем против увеличения числа участников договора о РСМД», - заявил Цзечи, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

В европейские дипломатических кругах, в свою очередь, сложилось мнение, что присоединение Китая к переговорному процессу по ДРСМД могло бы «стать потенциальным выходом из тупика», так как снизило градус настороженности США по отношению к России и Китаю, как к источникам угрозы.

Напомним, договор о РСМД был подписан в 1987 году и запрещал размещать ракеты дальностью от 500 км до 5,5 тысяч км.

Сославшись на нарушения договора Москвой, президент США Дональд Трамп объявил 2 февраля текущего года о выходе американской стороны из договора в одностороннем порядке. Москва также приостановила свое участие в ДРСМД.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек
    Реклама

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. Это уже не смешно: на Украине обнародовали рейтинг кандидатов в президенты
      Это уже не смешно: на Украине обнародовали рейтинг кандидатов в президенты
    2. Немцы боятся Америку сильнее, чем Россию
      Накануне проведения Мюнхенской конференции по безопасности, Pew Center обнародовал результаты исследования Global Attitudes Survey и опроса, проведенного в 26 странах. В нем участвовали 27612 человек. Исследование принесло неожиданные результаты
    3. В Нидерландах закончилась целая эпоха – газовая
      Впервые за полвека – с 1963 года, когда началась разработка крупнейшего на континенте газового месторождения - в Гронингене, закупки газа королевством превысили его продажи.