Китай отказался присоединяться к ДРСМД

Пекин отверг идею канцлера ФРГ Ангелы Меркель о присоединению к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за опасений ограничений, которые может наложить документ, на китайское вооружение, сообщает «Голос Америки».

Меркель выдвинула идею об участии Китая из-за выхода США из договора, а также заявлениях Москвы о приостановке своего участия в ДРСМД.

Как отметил член Политбюро компартии Китая Ян Цзечи, Пекин намерен в своей стратегии вооружения опираться исключительно на нужды армии страны. Также руководство Китаея, по словам политика, является противником «многостороннего подхода к ДРСМД».

«Китай развивает свои мощности, исключительно исходя из своих оборонительных потребностей, он никому не угрожает. Поэтому мы выступаем против увеличения числа участников договора о РСМД», - заявил Цзечи, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

В европейские дипломатических кругах, в свою очередь, сложилось мнение, что присоединение Китая к переговорному процессу по ДРСМД могло бы «стать потенциальным выходом из тупика», так как снизило градус настороженности США по отношению к России и Китаю, как к источникам угрозы.

Напомним, договор о РСМД был подписан в 1987 году и запрещал размещать ракеты дальностью от 500 км до 5,5 тысяч км.

Сославшись на нарушения договора Москвой, президент США Дональд Трамп объявил 2 февраля текущего года о выходе американской стороны из договора в одностороннем порядке. Москва также приостановила свое участие в ДРСМД.