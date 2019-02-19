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Москва, 19.02.2019

Крупнейшую в Индии авиакомпанию продают за 1 рупию

«Expert Online» 2019
  • Крупнейшую в Индии авиакомпанию продают за 1 рупию
BarcroftMedia/TASS

Jet Airways последние десять лет не покидала первую тройку крупнейших авиалиний Индии, а в прошлом году вышла на первое место по пассажиропотоку. 24% акций Jet принадлежат Etihad Airways PJSC. Компания контролирует 13,9% миллиардного индийского рынка воздушных гражданских перевозок и считается одной из наиболее быстро развивающихся в мире.

Однако, у Jet Airways (JA) трудные времена. По мере прихода на рынок в нулевые годы десятков бюджетных авиакомпаний, компаниям с полным циклом обслуживания, включая Jet, пришлось резко снизить цены. К этому прибавились и 30-процентные налоги на авиатопливо в штатах. В неприятностях последних месяцев сыграли свою роль и пассажиры. В Индии потребители предпочитают экономить и по возможности пользоваться бесплатными услугами. В отличие от бюджетных операторов авиалинии с полным набором услуг вроде JA предлагают большинство услуг бесплатно.

В результате 9 из последних 11 лет Jet Airways несла убытки. На 1 февраля 2019 г. ее общий долг составил 72,99 млрд рупий (1 млрд долларов). Пришлось объявить дефолт по платежам, приходящимся на 31 декабря 2018 года, и перестать платить зарплату сотрудникам и рассчитываться с арендодателями. 

Для того, чтобы встать на ноги, авиакомпании нужны примерно 85 млрд рупий. Группа кредиторов JA во главе с State Bank of India предложила купить 50,1% акций авиакомпании за 1 рупию и выпустить 114 млн новых акций. Кроме выпуска новых акций, предполагается провести реструктуризацию долгов, а также продать  авиалайнеры и затем взять их в аренду.  

Jet Airways провела переговоры с Etihad и индийским конгломератом Tata Group. Из других кредиторов следует отметить известного бизнесмена Нареша Гойяла, который готов вложить в авиалинию 7 млрд рупий в обмен на 25% акций. Etihad может вложить ок. 14 млрд рупий. Примерно столько же – 13 млрд готов внести National Investment and Infrastructure Fund.

Неизбежный вопрос – почему спасению частной компании уделяется такое большое внимание – имеет простой ответ. В Индии скоро общенациональные выборы. Это значит, что премьер-министру Нарендре Моди, которого ждет тяжелая борьба, не нужно банкротство авиалинии, где работает 23 тыс. человек. Громкое банкротство может повредить его имиджу сторонника бизнеса и покажет, что вместо того, чтобы выполнять предвыборные обещания о создании новых рабочих мест, он их (рабочие места) теряет.

Кроме этого, исчезновение Jet Airways, штаб-квартира которой находится в Мумбае, скорее всего повысит цены на билеты, поскольку у нее 37 маршрутов по стране. Федеральное правительство подчеркнуло важность ситуации, обратившись за помощью к Tata Group.

JA многое значит и для Etihad. У авиагиганта из Абу-Даби у самого дела идут неважно. Компания потеряла за два последних года почти 3,5 млрд долларов и теперь вынуждена закрывать маршруты, сокращать тысячи сотрудников и отказаться от дорогого расширения. Etihad отказался от покупки новых Boeing и Airbus на общую сумму 21,4 млрд долларов. «Здоровая» JA очень важна и нужна для Etihad. 

Экономисты, между тем, отмечают, что ситуация в индийском секторе авиаперевозок тяжелая. Авиакомпании в основном несут убытки, нередки и банкротства. Достаточно вспомнить Kingfisher Airlines, которая обанкротилась в 2012 году. Через два года едва не исчезла SpiceJet Ltd. Государственная авиалиния Air India Ltd. держится на плаву исключительно за счет миллиардных дотаций и кредитов правительства. Несут крупные убытки и купившие так же, как Etihad, индийские авиалинии Singapore Airlines Ltd. и AirAsia Bhd. 

Исключение только одно - IndiGo, которой удается держаться на плаву благодаря очень жесткой экономии.

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