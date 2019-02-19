Курс доллара: «такого не было 30 лет»

Курс доллара стабилен во вторник после сниижения понедельника. Индекс доллара составил 96,92 пункта. Вчерашнее снижение этого показателя было в основном связано с ростом курса евро к доллару на 0,3%. Сегодня трейдеры фиксируют прибыль.

Курс доллара при этом снизился в понедкльник на 9 копеек - 66,27 рубля, курс евро прибавил 1 копейку - 74,97 рубля.

Между тем, согласно расчетам директора специализирующейся на исследованиях валютных рынков компании A. G. Bisset Associates Ульфа Линдала, курс доллара находится на самом высоком уровне по отношению к другим ключевым валютам за последние 30 лет. Об этом он сообщил на ежегодной конференции валютных трейдеров, передает Forbes.

В частности, по его оценке, британский фунт недооценен на 27%, а иена и евро на 37% и 22% соответственно.

По словам экономиста, существуют пятнадцатилетние валютные циклы, и они повторяются. Средний рост курса евро, например, в восходящей фазе составил - 114%. При этом, средняя продолжительность восходящей фазы составляет около восьми лет. По мнению Линдала, курс доллара находится в начале долгосрочного нисходящего тренда.

Впрочем, у такого прогноза много оппонентов. По мнению долларовых быков, на сегодняшний день доллар приобрел исключительные качества главной резервной валюты, при этом США превратились в одного из крупнейших поставщиков энергоресурсов, что позволяет американской валюте пользоваться дополнительным преимуществом в сравнении с евро.

Кроме того, уязвимость других ключевых валют объясняется слабостью экономик, их перспективы остаются крайне неопределенными на ближашие годы.

На этой неделе инвесторы сосредоточатся на расшифровках заседания ФРС США, публикация которых должна подтвердить курс регулятора на приостановку цикла повышения ставок.