Курс доллара: рубль пробил психологический уровень после новостей из США

Курс доллара перешел к падению к рублю к закрытию основных торгов вторника на фоне заявления представителя ФРС с подтверждением ранее анонсированной политики регулятора.

Курс доллара снизился на 30 копеек к 19.00 мск до 65,98 рубля, курс евро упал на 20 копеек - до 74,78. Индекс доллара также снижается после заявления ФРС.

Федеральной резервной системе США, возможно, понадобится дальнейшее повышение ставок, но у нее есть время, чтобы оценить состояние экономики, прежде чем ужесточать условия кредитования, сказала во вторник глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, слова которой приводит Рейтер.

"Денежно-кредитная политика не кажется слишком опережающей или отстающей (по отношению к инфляции), - сказала Местер во время выступления в Университете Делавэра. - Это дает нам возможность продолжать сбор информации об экономике".