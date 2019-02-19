ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 19.02.2019

Меркель встревожена из-за «Северного потока-2»

«Expert Online» 2019
  • Меркель встревожена из-за «Северного потока-2»
AP/TASS

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель тревожит недовольство США строительством газопровода «Северный поток-2», пишет Bloomberg. Агентство ссылается на три анонимных источника в окружении главы Германии.

Как сообщают источники агентству, Меркель в процессе защиты проекта готова столкнутся и с более агрессивными действиями официального Вашингтона.

Также источники Bloomberg уверены, что своим смелым выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности, Меркель обязана именно противникам проекта в Вашингтоне, которые вбивают клин между Германией и ее союзниками по ЕС.

Отмечается, что это была одна из самых «страстных ее речей», встреченная аплодисментами руководства стран Евросоюза.  Особенно присутствующие положительно отреагировали на заявление Меркель о покушении Трампа на многополярный мир и недальновидности вытеснения России «политически».

«Европа не может быть геополитически заинтересована в прекращении всех отношений с Россией», - заявила Меркель

В тот же день вице-президент Майк Пенс дал понять, что США пока не готовы принять поражение по вопросу строительства газопровода.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек
    Реклама

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. Это уже не смешно: на Украине обнародовали рейтинг кандидатов в президенты
      Это уже не смешно: на Украине обнародовали рейтинг кандидатов в президенты
    2. Немцы боятся Америку сильнее, чем Россию
      Накануне проведения Мюнхенской конференции по безопасности, Pew Center обнародовал результаты исследования Global Attitudes Survey и опроса, проведенного в 26 странах. В нем участвовали 27612 человек. Исследование принесло неожиданные результаты
    3. В Нидерландах закончилась целая эпоха – газовая
      Впервые за полвека – с 1963 года, когда началась разработка крупнейшего на континенте газового месторождения - в Гронингене, закупки газа королевством превысили его продажи.