Меркель встревожена из-за «Северного потока-2»

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель тревожит недовольство США строительством газопровода «Северный поток-2», пишет Bloomberg. Агентство ссылается на три анонимных источника в окружении главы Германии.

Как сообщают источники агентству, Меркель в процессе защиты проекта готова столкнутся и с более агрессивными действиями официального Вашингтона.

Также источники Bloomberg уверены, что своим смелым выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности, Меркель обязана именно противникам проекта в Вашингтоне, которые вбивают клин между Германией и ее союзниками по ЕС.

Отмечается, что это была одна из самых «страстных ее речей», встреченная аплодисментами руководства стран Евросоюза. Особенно присутствующие положительно отреагировали на заявление Меркель о покушении Трампа на многополярный мир и недальновидности вытеснения России «политически».

«Европа не может быть геополитически заинтересована в прекращении всех отношений с Россией», - заявила Меркель

В тот же день вице-президент Майк Пенс дал понять, что США пока не готовы принять поражение по вопросу строительства газопровода.