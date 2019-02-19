Новейший пулемёт Калашникова проверят в ходе учений

Новейший ручной пулемёт Калашникова РПК-16, который ограниченными партиями уже поступает в ВС РФ, будет проверен в ходе тактических учений.

В частности, будет проверено качество и удобство пользования пулеметом, а также дана оценка соответствия РПК-16 требуемым характеристикам по точности стрельбы и надёжности работы в трудных погодных условиях, передаёт сайт газеты «Вечерняя Москва».

Наша справка

Новейший ручной пулемёт Калашникова РПК-16 соответствует стандартной схеме автоматов АК-74 и АК-12, которые уже используются Вооружёнными Силами РФ.

Главное отличие ручного пулемёта от автоматов заключается в увеличенном магазине и прочном стволе, который позволяет лёгкому пехотному пулемёту повысить темп приёма ведения огня. При этом на РПК-16 можно установить два сменных ствола разной длины.