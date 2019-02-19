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Москва, 19.02.2019

ОПЕК под санкциями

«Expert Online» 2019
  • Мануэль Кеведо, возглавляющий министерство энергетики Венесуэлы и крупнейшую нефтяную компанию PDVSA. Весь текущий год он также возглавляет на ротационной системе и ОПЕК.
AP/TASS

Мануэль Кеведо, возглавляющий министерство энергетики Венесуэлы и крупнейшую нефтяную компанию PDVSA. Весь текущий год он также возглавляет на ротационной системе и ОПЕК.

Вашингтон объявил санкции против ряда высокопоставленных венесуэльских чиновников. В черный список попал и Мануэль Кеведо, возглавляющий министерство энергетики Венесуэлы и крупнейшую нефтяную компанию PDVSA. Весь текущий год он также возглавляет на ротационной системе и ОПЕК.

Казалось бы американские санкции против президента конференции ОПЕК, которым с 1 января 2019 года является Мануэль Сальвадор Кеведо Фернандес, должны вызвать переполох в штаб-квартире нефтяного картеля. Однако атмосфера в штаб-квартире ОПЕК спокойная и деловая. Секретариал нефтяного картеля готовится к саммиту ОПЕК, который пройдет в Вене в апреле. 

ОПЕК выпустил заявление, в котором разъяснил, что санкции, введенные 15 февраля Министерством юстиции США против руководителя картеля, никак не отразятся на его работе.

Соединенные Штаты обвинили Мануэля Кеведо в том, что он входит в коррупционную государственную систему Венесуэлы, которая крадет у венесуэльского народа миллиарды долларов и обогащает близких к власти людей. Полномочия всех членов черного санкционного списка незаконны. Это значит, что с точки зрения Минюста США Кеведо не является министром энергетики Венесуэлы и не возглавляет PDVSA. Санкции также означают, что он не может возглавлять и ОПЕК.

В нефтяном картеле немало сторонников и союзников США, но даже они, включая представителей монархий Персидского залива, считают, что Мануэль Кеведо несмотря на американские санкции остается президентом ОПЕК. Тем не менее, судя по всему, считает Wall Street Journal, члены ОПЕК готовы считать своим президентом представителя венесуэльской оппозиции, но лишь в том случае, если его признает ООН.

Конечно, американские санкции формально не могут не сказаться на работе президента ОПЕК. Руководящий пост в нефтяном картеле заставляет его обладателя много путешествовать. Кеведо, к примеру, в марте должен отправиться в Азербайджан на переговоры ОПЕК и России, а в апреле - в Вену. Из практических последствий санкций можно упомянуть замораживание счетов Мануэля Кеведо и всех его активов на территории США, а также запрет американским гражданам вести с ним какие-либо дела. 

Сам виновник переполоха на следующий день после внесения в черный список написал в Twitter, что его несправедливо наказали за то, что он защищал от конфискации активы PDVSA в США и предсказуемо отреагировал на «переворот», который пытаются совершить Хуан Гуайдо и США.

В штаб-квартире ОПЕК царит спокойствие еще и по той простой причине, что подобная ситуация возникла не впервые. В 2011 году Ростам Гасеми, генерал Корпуса стражей исламской революции, находился под санкциями, правда, Евросоюза. Тем не менее его назначили министром нефтяной промышленности ИРИ. Причем, произошло это в год ротационного председательства Ирана в картеле, что сделало его президентом.

Несмотря на то, что санкции подразумевают запрет на въезд в ЕС, Гасеми не препятствовали приезжать в Вену, где расположена штаб-квартира ОПЕК. Объяснение заключалось в том, что он возглавлял некоммерческую международную организацию, т.е. ОПЕК. Гасеми даже провел переговоры с тогдашним министром нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Найми, в результате чего картель принял ограничения по добыче нефти.

В 2011 году была еще одна аналогия с нынешней ситуацией вокруг Венесуэлы. Нефтяной картель в 2011 году признавал Муамара Каддафи лидером Ливии, который к тому времени уже находился под санкциями США и ЕС, но отказал ему в поддержке после того, как ООН стала на сторону оппозиции.

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