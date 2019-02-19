ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти

Как заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Андрей Цыганов, цены на продовольственные товары должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться. В частности, указал чиновник, рост цен на птицу и яйца (по данным Росстата, яйца в 2018 году подорожали на 25,9%, мясо и птица — на 9,7%) был вызван активным развитием сектора, в результате этого Россия стала больше чем на 100% обеспечена мясом птицы и яйцом.

И хотя повышение цен – это плохо для потребителя, он «тоже должен понимать, что если цены будут все время низкими, то развития не будет», сообщил чиновник в интервью РИА Новости. "Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать свое производство и самое главное, чтобы развивать его", — отметил Андрей Цыганов, добавив, что ситуация, когда цены держатся на одном уровне, могла бы сигнализировать о наличии картельного сговора.

"Вот если бы эта цена не менялась, вот тогда бы у ФАС возникла необходимость внимательно посмотреть на эту ситуацию – нет ли там признаков сговора о фиксации цен или монополиста, который в состоянии в одностороннем порядке определить цену товара. Когда цена то растет, то понижается в зависимости от ситуации на рынке, вот это как раз и есть та самая конкурентная экономика", — объяснил замглавы ФАС.

"В условиях нормально действующей экономики естественным следствием этого стало понижение цен. Поэтому потребитель в течение прошлого и позапрошлого года радовался тому, что у нас уменьшаются цены на яйцо, на курицу. Цены на свинину, кстати, тоже колебались в нужном потребителю направлении. Понятно, что эта ситуация продолжаться бесконечно не может. Понятно, что эти компании должны отдавать долги, кредиты, которые они взяли на развитие производства. Вообще в убыток себе никто работать не собирается", — подытожил Андрей Цыганов.

Экономическая теория гласит, что в классическом случае конкуренция за клиентов на рынке заставляет производителя снижать цены, напоминает директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. А учитывая многолетнюю стагнацию потребительского спроса в России, повышение цен часто негативно влияет на объемы продаж, и поэтому производители стараются не повышать цены до последнего.

И как раз рост цен происходит либо в случае картельного сговора или ограничения конкуренции, либо из-за инфляции, либо из-за увеличения налоговой нагрузки, указывает эксперт. Текущее же повышение цен, по его мнению, - это прямое следствие увеличения налоговой нагрузки, ведь повышение НДС по всей цепочке поставщиков привело к росту цен для потребителей, что, кстати, косвенно повлияло и на инфляцию.

Еще одним фактором повышения цен, стал слабый рубль, ведь во многих случаях технологическое оборудование и комплектующие производители вынуждены закупать за рубежом, что также приводит к повышению потребительских цен, добавляет Андрей Коптелов. Негативное влияние оказывает и продуктовое эмбарго, которое снизило уровень конкуренции на российском рынке, и усложнило логистику доставки продуктов, что внесло свою лепту в рост цен для потребителя.

Впрочем, признает аналитик ИК «Фридом Финанс»Анастасия Соснова, умеренный рост цен действительно стимулирует как потребителей покупать товары, которые могут в дальнейшем подорожать, так и бизнес наращивать производство, брать кредиты на развитие. Другое дело, что повышение цен в идеале должно быть умеренным, в пределах 5%, и предсказуемым.

Непредсказуемое, нестабильное ценообразование, напротив, может оказаться негативным для компаний, так как становится препятствием для долгосрочных вложений в бизнес, уверена эксперт. Ведь, как подмечено, когда развивающиеся компании должны отдавать кредиты, они должны иметь четкие представления о том, какой будет цена через 2-5 лет и каким будет их доход. Никто не собирается работать себе в убыток. Поэтому так важно, чтобы инфляция была прогнозируемой, а инфляционные ожидания умеренными. Ситуацию, когда цены сначала повышаются галопирующими темпами, а затем серьезно снижаются сложно назвать нормальной и способствующей развитию бизнеса.

Инфляция потребительских цен является, по своей экономической природе, еще одним видом налога, который взимается сразу со всех граждан и предприятий, непрерывно, пока существует национальная валюта, добавляет генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов. Именно поэтому в обществах, где силен традиционный уклад, всегда были популярны драгметаллы и украшения из них: они помогали защититься от инфляционного налога, правда, делали сбережения менее ликвидными. С точки зрения экономической теории, ФАС объясняет инфляцию правильно: это в том числе попытка производителей получить прибыль и инвестировать ее в производство.

Но нужно смотреть не только с точки зрения теории, но и учитывать реалии жизни, уверен эксперт: инфляция и происходит и в ходе простого обесценивания рубля, падения его курса. Также нужно понимать, что в России, к сожалению, не каждый производитель заинтересован в росте производства и инвестпрограммы: полученную прибыль зачастую выводят за рубеж, в офшоры, чтобы защитить, так как защита частной собственности в России — нетривиальная задача. По мнению Шустова, что экономическая теория большинству читателей не слишком интересна, а вот падение реальных доходов в течение последних 5-ти лет на 11% — это то, что каждое домохозяйство ощутило непосредственно на себе, на своем потреблении, на своем уровне жизни.

Рост цен при эффективной экономике должен компенсироваться ростом доходов, тогда получается равновесие, уверен генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов. Если этой компенсации нет, то происходит просто изъятие доходов в пользу государства, которое обладает монополией на эмиссию денег. Поскольку ВВП РФ составляет примерно 1.8% от мирового, население еще не раз столкнется сначала с девальвацией курса рубля, а затем с ростом цен, поэтому, если чиновники рассуждают о том, что инфляция полезно — стоит проверить свои сбережения, достаточную ли долю в них занимает валюта, и при необходимости, увеличить эту долю.