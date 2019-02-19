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Москва, 19.02.2019

Прогноз погоды от Гисметео: европейскую часть России накроет новый циклон

«Expert Online» 2019

Прогноз погоды: штормовой циклон, который принёс с собой метель и сильные порывы ветра на территорию РФ от Заполярья до Кавказа, покидает европейскую часть страны.

Однако, согласно прогнозу погоды от Гисметео, на смену ему уже идёт новый циклон, который накроет Русскую равнину в ближайшие дни.

Так, жители Санкт-Петербурга, которые пока наслаждаются весной в феврале, уже в четверг ощутят на себе «все прелести» нового атмосферного фронта.

Синоптики прогнозируют, что он принесёт с собой штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду, а также резкое снижение температуры до минус 13-15 – ночью и минус 6-8 – днём.

В южные регионы России зима вернётся на день-два позже. Так, в пятницу, 22 февраля в Сочи, будет всего плюс 4-6, ветер и сильные дожди.

В Краснодаре, где сегодня солнечно и плюс 15, в субботу, 23 февраля температурные показатели упадут до нуля и выпадет снег.

Похожая погода будет в Ставрополе, Пятигорске, Минводах и Кисловодске. Здесь в субботу при плюс 1 днём и минус 1-2 ночью также ожидаются снегопады.

Ещё холоднее будет в Крыму. Например, в Симферополе в мужской праздник зима покажет свой суровый характер с морозами до минус 6-8, в Севастополе – до минус 4-6

Напомним, в Москве в среду, 20 февраля ожидается очередное потепление. По прогнозу Гидрометцентра, в ночные часы на термометрах будет плюс 1-2, в дневные – плюс 2-3.

По народному месяцеслову, 20 февраля – День Луки Елладского. Согласно приметам, если на Луку облака по небу высоко плывут – жди хорошую погоду в марте; синие облака – предвещают потепление уже в феврале; начал таять снег – лето будет теплым; неожиданно гром загремел – ожидается дождливая осень.

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