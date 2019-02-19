Российским военным запретили разглашать сведения о службе

Госдума РФ приняла закон, который запрещает российским военным распространять свои данные и данные о своих сослуживцах в средствах массовой информации и в интернете.

Закон также запрещает, военным и призывникам иметь при себе на службе гаджеты, с помощью которых можно передавать информацию, а также данных геолокации, - телефоны, ноутбуки, планшеты.

Уточняется, что разрешены к использованию на службе только «кнопочные телефоны» без привязки к интернету.

Также военные не смогут публиковать в соцсетях данные о себе и других военных, в том числе уволенных в запас. Разглашение сведений о родственниках, месте дислокации и службы тоже попадают под запрет.

Депутаты объясняют появление закона большим интересом со стороны иностранных разведывательных спецслужб и террористических организаций к российским военным.

В случае нарушения данного закона кадровые военные будут подвергнуты дисциплинарной ответственности, а «контрактниники» могут быть уволены в запас за публикацию сведений в прессе или интернете.