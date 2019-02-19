Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти

Россия в декабре 2018 года обогнала по добыче нефти Саудовскую Аравию, заняв второе место в мире по этом по этому показателю, говорится в отчете организации «Совместной инициативы по нефтяной статистике» (JODI).

Тем самым, как отмечается в документе, Россия вышла на исторический рекорд с добычей в конце прошлого года 10,738 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, Россия обогнала Саудовскую Аравию, где уровень добычи опустился на 4,06%, до 10,643 миллиона баррелей в день.

На первом месте по добыче нефти по итогам последнего месяца 2018 года оказались Соединенные Штаты с результатом 11,658 миллиона баррелей.

Четвертое место занял Ирак с объемом 4,365 миллиона баррелей в день, следом за ним идет Канада, которая в конце года добывалось 3,520 миллиона баррелей в сутки.

Крупнейшими импортерами нефти, по данным на декабрь 2018 года, стали США, Южная Корея, Япония, Германия и Италия.

Ранее сообщалось, что благодаря росту цен на нефть и обесцениванию рубля нефтяные компании России получили рекордную доналоговую прибыль, которая выросла на 20-60 %.