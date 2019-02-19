Стало известно, какими смартфонами пользуются Путин, Трамп и Меркель

После раскрытия информации о систематических прослушиваниях первых лиц государств, в частности Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, спецслужбами США, европейские руководители стали более осторожно подходить к выбору средств связи.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон пользуется специальным криптографическим военным телефоном Teorem, выпущенным по особому заказу французского Минобороны, сообщает ресурс «Репортер».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась после скандала с прослушиванием от обычного Nokia 6260 в пользу Blackberry Z10, который снабжен специальным чипом от прослушиваний.

До своего президентства Дональд Трамп много лет пользовался телефоном Samsung Galaxy S III, после того, как политик переехал в Белый дом он сменил средство связи и стал пользоваться iPhone, который снабдили дополнительными функциями защиты от взломов.

Долгое время оставалось тайной, каким смартфоном пользуется руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын. Из-за объемного корпуса журналистам не удавалось распознать гаджет, однако, недавно в прессе Южной Кореи появилась информация, что северокорейский лидер отдал предпочтение марке HTC.

А вот секрет того, что лучшие спецслужбы мира не могут подключиться к мобильному телефону президента России Владимира Путина, состоит в отсутствии данного средства связи у российского лидера.

Портал уточняет, что для звонков Владимир Путин использует каналы спецсвязи или телефон кого-то из ближайшего окружения.