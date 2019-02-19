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Москва, 19.02.2019

Стало известно, сколько средств Москва выделила на Крым в этом году

«Expert Online» 2019

Федеральное правительство выделило в 2019 году на развитие программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» 91,86 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба дирекция по управлению ФЦП.

Уточняется, что необходимые документы уже подписаны Минэномразвития РФ с Республикой Крым и Севастополем.

«Деньги ФЦП доводятся регионам в начале каждого года, что позволяет им планировать свою работу на год вперед», - рассказал глава ведомства Андрей Никитченко.

Сообщается, что по плану на полуострове будет реализовано 222 объекта, из которых 46 запланированы к вводу в эксплуатацию. Чемпионами по финансированию станут федеральная трасса «Таврида», железнодорожная часть Крымского моста, а также медицинский центр имени Семашко в Симферополе.

Также больших затрат потребует продолжение строительства трассы Симферополь — Евпатория — Мирный и мероприятия по обеспечению водоснабжения восточного Крыма.

За государственный счет в текущем году будут обучены 5000 крымских и севастопольских государственных и муниципальных служащих, поскольку, по словам Никитченко, « новая экономика строится не только на инфраструктуре, но и на человеческом капитале».

Ранее издание Крыма ForPost сообщало, что по итогам текущего года в эксплуатацию вели только четверть запланированных объектов ФЦП до 2022 года — 11 из 44

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