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Москва, 19.02.2019

Цены на бензин на российских АЗС пошли вниз

«Expert Online» 2019

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса страны, на прошлой неделе розничные цены на бензин марки Аи-92 и Аи-96 на российских АЗС впервые за последние 6 месяцев пошли вниз.

Так в Центральном округе, а также на Северном Кавказе и юге России стоимость бензина этих марок снизилась в средней на 10-20 коп. за один литр.

Чуть мене значительным стало падение цен в Саратовской области (7 коп.) в Архангельской области (6 коп.) и Карелии (4 коп.), передаёт агентство «Интерфакс».

Таким образом, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 в среднем по стране снизилась на 1 коп. – до 42,29 руб. за один л и 45,24 руб. за один литр соответственно. Цена на дизельное топливо осталось неизменной (47,22 руб. за литр).

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