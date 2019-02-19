Учёные рассказали, к каким ужасным последствиям приведёт глобальное потепление

Американские учёные, проанализировав влияние глобального потепления на климат, пришли к выводу, что к концу XXI века лето на планете Земля станет не только более жарким, но и с огромным количеством мощных гроз, которые будут сменяться безветренными, засушливыми днями.

Всё это связано с тем, что на летнюю погоду перестанут оказывать влияние циклоны. Как следствие, уменьшится перенос тепла с юга на север, что в свою очередь спровоцирует усиление проливных дождей и бурь, а также рост числа жарких дней, передаёт PNAS.

Как считают исследователи, это приведёт к увеличению смертности. Согласно расчётам учёных-климатологов, каждый лишний градус жары в летние месяцы будет повышать количество умерших людей сразу на 5%.

В ближайшей перспективе учёные собираются составить более тщательный прогноз для каждого континента Земли, что по их мнению, поможет как жителям этих регионов, так и местным властям лучше подготовиться к наступлению лета будущего.