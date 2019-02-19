В Австрии предрекли конец монополии Украины

«Украинской монополии» в вопросах транзита газа приходит конец, заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как известно компания принимает участие в строительстве трубопровода «Северный поток — 2».

Зеле уверен, что после того, как заработает «Северный поток-2», восточноевропейские страны будут лишены возможности завышать цены на транзит газа.

«Северный поток — 2» положит начало здоровой конкуренции», заявил руководитель концерна.

Однако полностью отказываться от услуг украинской ГТС не следует, поскольку после осуществления планов по отказу от атомной энергии и угля, Евросоюзу потребуется больше газа, уверен Зеле.

Поэтому энергетические компании будут заинтересованы в использовании всех возможных маршрутов транзита.

Напомним, трубопровод «Северный поток-2» является второй ниткой для поставки газа в Европу, пролегающей параллельно с «Северным потоком».

Газопровод пройдет из России по дну Балтийского моря в Германию. Против проекта выступают США, которые не оставляют надежду поставлять собственный СПГ в ЕС, а также ряд европейских стран, Прибалтика и Украина. Последняя боится остаться без транзита российского газа. Ожидается, что проект будет реализован уже в 2019 году.