В Госдуме ответили на призыв Украины запретить показ фильма «Т-34» в США

Дмитрий Белик – депутат нижней палаты российского парламента ответил – на призыв украинского посольства в США запретить показ фильма «Т-34» в американских кинотеатрах.

По его мнению, киевский режим очень боится, что зрители в США увидят единение советского народа против немецко-фашистских захватчиков. При этом он подчеркнул, что в фильме вообще нет никакой пропаганды, передаёт РИА Новости.

«Эта замечательная картина рассказывает о мужественности и отваге героев, которым мы все обязаны сегодня жизнями, – отметил Белик. – Говоря обо всех, я имею в виду не только наших соотечественников, но и жителей Украины, Белоруссии, а также стран Старого Света».

При этом он сожалением подчеркнул, что «Т-34» не покажут в кинотеатрах «незалежной».

«Таки фильмы рассказывают о нашей национальной гордости, исторической памяти, патриотизме, об общей Победе всех народов над фашизмом. Поэтому очень жаль, что на Укриане его не увидят», – резюмировал депутат, добавив, что возможные запреты лишь повысят интерес к ленте.