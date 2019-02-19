В Минтрансе разрешили использовать электронные талоны при посадке на самолёт

Согласно приказу Министерства транспорта (Минтранса) РФ, который официально зарегистрирован в Минюсте, пассажиры получили возможность использовать при онлайн-регистрациях на рейсы в аэропортах России электронные посадочные талоны.

Как пояснили в ведомстве, такой талон может быть использован при наличии в аэропорту информационной системы, которая включает в себя электронную базу данных досмотра, а также специальные устройства, сканирующие штрих-код, передаёт РИА Новости.

Таким образом, при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажир сможет будет электронному посадочному талону пройти в стерильную зону аэропорта.

При этом отмечается, что введение электронных талонов не отменяет возможности их получения на бумаге или самостоятельной печати.