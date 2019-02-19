В США побит рекорд по добыче нефти сорокалетней давности

В американском штате Техас побили рекорд по добыче сланцевой нефти 1970-х с показателем 1,54 млн барр./сут., пишет The Times. Данные следуют из отчета профильной ассоциации, с которым ознакомилось издание.

Предыдущий рекорд был достигнут в 1973 году с показателем 1,24 млн барр./сут. Издание уточняет, что достижение стало возможным благодаря сделке ОПЕК+ по сокращению добычи. Данное решение позволило развернуть в США «вторую сланцевую революцию».

Как пишет издание, возродить сланцевую нефтедобычу в США позволило лишь одно месторождение, а именно «Пермский сланцевый бассейн, расположенный на пространстве от Западного Техаса до Нью-Мексико». За последние несколько лет там стали добывать в четыре раза больше нефти.

Напомним, что из-за роста добычи в Техасе в 2014 году значительные убытки потерпели экономики России и Саудовской Аравии. Страны до сих пор вынуждены снижать добычу для удержания цен на приемлемом уровне.

Как считает, бывший глава ОПЕК Рене Ортиз, «страны ОПЕК не могли представить, что Пермский сланцевый бассейн может стать следующей звездой мировой добычи».

Напомним, в феврале российские СМИ сообщили, что глава российской «Роснефти» Игорь Сечин написал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором высказал мнение, что новое соглашение ОПЕК по сокращению добычи нефти, играет на руку американской экономике.