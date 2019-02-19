В США признали падение боеготовности собственной армии

Участие в многочисленных военных конфликтах значительно снизили уровень боеготовность армии США, говорится в докладе американской Счетной палаты. При этом надежды на то, что ситуация исправится в ближайшее время, нет, говорится в документе.

По мнению авторов доклада, помимо затяжных военных компаний, в которых участвует Вашингтон, к столь плачевным результатам привели массовые сокращения в военных структурах, а также неяные перспективы по объему финансирования военной сферы.

В документе говорится, что Вашингтон должен отдавать себе отчет в возможности возникновения «крупномасштабных военных операций».

Как отмечают авторы документа, США, в первую очередь, должны подготовится к столкновению с «соперниками мирового уровня, такими как Россия или Китай».

«Первоочередной заявленной целью командования Сухопутных войск США является восстановление боевой готовности», — говорится в тексте доклада.

Ранее командующий военно-морскими операциями ВМС США Джон Ричардсон призвал американские власти перейти к «наступлению» на Россию и Китай.