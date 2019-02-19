Зря испугались

Пик повышения цен на полисы ОСАГО прошел еще год назад

Компания-производитель онлайн-касс АТОЛ опубликовала результаты собственного исследования стоимости полисов ОСАГО. Были проанализированы данные более 13 тысяч касс, подключенных к российским интернет-магазинам. Получившиеся результаты выглядят сенсационно. «Средняя стоимость страхового полиса постоянно увеличивается — более всего «бумажное» ОСАГО подорожало в декабре 2018 года, рост составил +35% к показателю апреля 2018 года. Е-ОСАГО (электронный полис — прим. «Эксперта») больше всего подорожало в январе 2019, рост +25% к показателю января 2018 года», — говорится в исследовании.

Сразу надо сказать, что повода сильно пугаться и ругать регулятора и страховщиков пока нет. Эти данные (рост 35%) демонстрируют сравнение минимальных и максимальных значений за период с 01 января 2018 года до 12 февраля 2019 года. Если посмотреть на данные по стоимости полисов ОСАГО, то по Е-ОСАГО они похожи на правду. Сравнение января 2019 года с январем 2018 года выглядит вполне обосновано, но в своих выводах исследователи «забыли» упомянуть, что в конце января – начале февраля уже наметилось небольшое снижение стоимости, которого не было годом ранее.

Кроме того, в основные выводы исследования почему-то не было вынесено, что с сентября по начало декабря 2018 года наблюдалось снижение средней стоимости полисов Е-ОСАГО. Так, в августе 2018 года средняя стоимость Е-ОСАГО была на 1% ниже аналогичного показателя июля, а в сентябре снижение средней стоимости относительно результатов августа составило уже 5%. Самый же большой рост стоимости Е-ОСАГО пришелся на январь 2018, когда такие полисы подорожали сразу на 9%. Совершенно очевидно, что ситуация января прошлого года не имеет никакого отношения к либерализации тарифов ОСАГО в этом году и к текущей ситуации на рыке.

При этом возражения РСА о нерелевантности выборки не выдерживают никакой критики. Выборка включает в себя 13 тыс. касс, в то время когда, по данным того же РСА, страховых агентов, которые применяют кассы, на страховом рынке около 150 тыс. Также для исследования было отобрано чуть больше 1 млн чеков, в то время когда в год продается около 40 млн полисов ОСАГО. Так что с точки зрения статистики такая выборка является вполне достаточной для того, чтобы делать выводы о ситуации в целом.

Если вернуться к бумажному ОСАГО, то согласно исследованию, наибольшее значение средней стоимости полиса ОСАГО — 6040 рублей — зафиксировано в декабре 2018 года. Наименьшее значение этого показателя — 4466 рублей — приходится на апрель 2018. Именно сравнение этих двух цифр и дало шокирующие 35%. Авторы исследования в своих выводах не стали указывать на достаточно большие колебания стоимости ОСАГО по всему году. Более того, они не указали в выводах, что с декабря 2018 по февраль 2019 года бумажное ОСАГО подешевело с более чем 6000 руб. до менее, чем 5500 руб.

Впрочем, некоторые выводы исследования представляют существенный интерес, также как исходные данные. В январе и феврале прошлого года доля бумажного ОСАГО в общем количестве полисов составляла около 80%. В январе и феврале 2019 года уже доля Е-ОСАГО составляет чуть больше 80%. Также авторы исследования пишут, что среднегодовые показатели стоимости бумажных полисов ОСАГО оказываются дороже электронных на 17%. Однако при этом забывают упомянуть, что за год разница в стоимости ОСАГО и Е-ОСАГО сократилась в два раза.

В заключение нужно упомянуть, что даже в 2017 году, когда автоюристы беззастенчиво нападали на страховщиков, компании оставались прибыльными, а многие лидеры рынка эту прибыль успешно наращивали, за исключением, пожалуй, «Росгосстраха». Однако ситуация с «Росгосстрахом» в то время — это отдельная история, которая не связана с ОСАГО. Так что 2018 год был ведущих для страховщиков, активно работающих с ОСАГО, вполне прибыльным, и от 2019 разумно ждать еще большего роста рентабельности страховых компаний. Нам же остается надеяться, что обещания регулятора и самих страховщиков минимально повышать тарифы для большинства автовладельцев сбудутся.