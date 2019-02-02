Как выбрать икону в дом

Имеется несколько разновидностей икон, их принято разделять по образу и содержанию. Важно заметить, что каждая из них имеет невероятно прочную связь с конкретными житейскими событиями.

Прежде, чем купить иконы, неоходимо ознакомиться с их краткой характеристикой: Именная. Изображается святой покровитель, оберегающий каждого православного человека. Верующие люди покупают иконы не только с покровителем, ведь все святые оберегают, помогают в решении сложны вопросов, борьбе с болезнями. Важно, правильно обращаться к ним и молиться. Мерная на ней изображают святого, именно в честь него называют ребенка во время Крещения. Ее делаю соответственно росту младенца, она служит своеобразным подарком. Желательно сохранить ее, чтобы икона всегда сопровождала человека по жизни, оберегала и покровительствовала. Икона Пресвятой Богородицы. Пользовалась огромным почтением на Появление конкретного образа Богородицы обусловлено чудесным событием: ее нашли или она появлялась сама. Венчальная пара. Представляет собой икону Божией Матери, а также Спасителя. Принято преподносить в качестве подарка молодоженам, подобными иконами можно благословлять во время Венчания. Иконы Спасителя. Что касается изображение образа Христа, то его можно считать фигурирующим во всем православии. В качестве самой первой иконы был нерукотворный образ Христа, после чего появились и другие: Спас в силах. Иконы Ангелов Хранителей и Архангелов. Согласно многочисленным преданиям и верованиям, каждый православный человек получает своего вестника, он дается во время церемонии Крещения. Именно он и будет постоянно контактировать со своим подопечным. Он оберегает и помогает, доносит просьбы небесным существам. Символ Веры. Это традиционный образ Святой Троицы, что можно смело считать наследием русской иконописи. Семейная икона. На иконе изображают несколько святых. Имеет общий смысл, помимо покровителей изображают образ Спасителя или Божией Матери, Ангела. Важно отличать семейную икону от остальных, где изображены несколько святых. Благодаря такой иконе удается сплотить семью, объединить в одном направлении. 10.Праздничные. сюжет иллюстрирует священную историю, которая подробно описана в священном писании: Обрезание Господне, Рождество и Богоявление, Воскресение Лазаря. Сюжеты подобных икон невероятно сложные, в них содержится особая символика. 11. Триптих. Уникальное сочетание трех икон с одинаковым стилем оформления, содержания и размером. Традиционный триптих – иконы Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца, а также Спасителя.