Налоговый аудит: особенности и методика проведения

Проведение аудита происходит накануне проверок со стороны налоговой инспекции. Если подготовиться, можно сократить количество рисков, предотвратить серьезные проблемы.
С помощью тщательного аудита можно найти и быстро ликвидировать все ошибки в документации. Это лучший способ организовать прочную базу для улучшения и модернизации налогооблагаемой базы.
Основные особенности аудита
Налоги представляют собой обязательный платеж, который взымают с физических и юридических лиц, чтобы обеспечить финансами деятельность муниципальных образований, государства. Если не оплатить налог вовремя, придется возмещать штраф и сам налог.
Что касается налогового аудита https://centrnp72.ru/blog/38-nalogovyi-audit.html, то это проверка, позволяющая выявить соблюдение налогового законодательства, определить правильность использования ставок. Аудит проводят руководители и владельцы компании, чтобы удостовериться в квалификации персонала, который несет ответственность за исчисление и расчет налогов. Главная задача – определение, ликвидация рисков при прохождении проверок в будущем.
В Российской Федерации установленные следующие разновидности налогов, которые подвергаются анализу в процессе проверки:
- Страховой взнос.
- НДС. Начисляют по ставке 18 процентов от стоимость реализованных товаров, услуг, работ. Проверка показателя необходима тем предприятиям, который вынуждены возмещать НДС из собственного бюджета. Кроме этого, проверка НДС подойдёт тем компаниям, в приоритетах которых ведение внешнеэкономической деятельности.
- Налог на прибыль. В основном составляет около двадцати процентов от дохода компании. Проведение такой проверки требуется строительным, производственным фирмам, в которых выполняют трудоемкие расчеты стоимости производимой продукции.
Основные этапы налогового аудита:
- Перед проверкой нужно установить задачи, цели заказчика. Важно сделать акцент на проблемах, требующих особого внимания.
- Проведение налогового аудита осуществляется в компании заказчика, но иногда ее переносят в офис аудиторов. Длительность обычной проверки колеблется от пяти до семи дней.
- По окончанию проверки, клиент получает ответ, содержащий все основные сведения о нарушениях и ошибках. Предоставляются детальные советы, рекомендации, позволяющие устранить их в кратчайшие сроки.
Компания может самостоятельно проводить исправление всех неточностей или воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. В любом случае, с помощью аудита можно избежать более серьезных проблем, штрафов и санкций.