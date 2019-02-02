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Москва, 04.02.2019

Налоговый аудит: особенности и методика проведения

«Expert Online» 2019

Проведение аудита происходит накануне проверок со стороны налоговой инспекции. Если подготовиться, можно сократить количество рисков, предотвратить серьезные проблемы.

С помощью тщательного аудита можно найти и быстро ликвидировать все ошибки в документации. Это лучший способ организовать прочную базу для улучшения и модернизации налогооблагаемой базы.

Основные особенности аудита

Налоги представляют собой обязательный платеж, который взымают с физических и юридических лиц, чтобы обеспечить финансами деятельность муниципальных образований, государства. Если не оплатить налог вовремя, придется возмещать штраф и сам налог.

Что касается налогового аудита https://centrnp72.ru/blog/38-nalogovyi-audit.html, то это проверка, позволяющая выявить соблюдение налогового законодательства, определить правильность использования ставок. Аудит проводят руководители и владельцы компании, чтобы удостовериться в квалификации персонала, который несет ответственность за исчисление и расчет налогов. Главная задача – определение, ликвидация рисков при прохождении проверок в будущем.

 В Российской Федерации установленные следующие разновидности налогов, которые подвергаются анализу в процессе проверки:

  • Страховой взнос.
  • НДС. Начисляют по ставке 18 процентов от стоимость реализованных товаров, услуг, работ. Проверка показателя необходима тем предприятиям, который вынуждены возмещать НДС из собственного бюджета. Кроме этого, проверка НДС подойдёт тем компаниям, в приоритетах которых ведение внешнеэкономической деятельности.
  • Налог на прибыль. В основном составляет около двадцати процентов от дохода компании. Проведение такой проверки требуется строительным, производственным фирмам, в которых выполняют трудоемкие расчеты стоимости производимой продукции.

Основные этапы налогового аудита:

  1. Перед проверкой нужно установить задачи, цели заказчика. Важно сделать акцент на проблемах, требующих особого внимания.
  2. Проведение налогового аудита осуществляется в компании заказчика, но иногда ее переносят в офис аудиторов. Длительность обычной проверки колеблется от пяти до семи дней.
  3. По окончанию проверки, клиент получает ответ, содержащий все основные сведения о нарушениях и ошибках. Предоставляются детальные советы, рекомендации, позволяющие устранить их в кратчайшие сроки.

Компания может самостоятельно проводить исправление всех неточностей или воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. В любом случае, с помощью аудита можно избежать более серьезных проблем, штрафов и санкций.

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