Налоговый аудит: особенности и методика проведения

Проведение аудита происходит накануне проверок со стороны налоговой инспекции. Если подготовиться, можно сократить количество рисков, предотвратить серьезные проблемы.

С помощью тщательного аудита можно найти и быстро ликвидировать все ошибки в документации. Это лучший способ организовать прочную базу для улучшения и модернизации налогооблагаемой базы.

Основные особенности аудита

Налоги представляют собой обязательный платеж, который взымают с физических и юридических лиц, чтобы обеспечить финансами деятельность муниципальных образований, государства. Если не оплатить налог вовремя, придется возмещать штраф и сам налог.

Что касается налогового аудита https://centrnp72.ru/blog/38-nalogovyi-audit.html, то это проверка, позволяющая выявить соблюдение налогового законодательства, определить правильность использования ставок. Аудит проводят руководители и владельцы компании, чтобы удостовериться в квалификации персонала, который несет ответственность за исчисление и расчет налогов. Главная задача – определение, ликвидация рисков при прохождении проверок в будущем.

В Российской Федерации установленные следующие разновидности налогов, которые подвергаются анализу в процессе проверки:

Страховой взнос.

НДС. Начисляют по ставке 18 процентов от стоимость реализованных товаров, услуг, работ. Проверка показателя необходима тем предприятиям, который вынуждены возмещать НДС из собственного бюджета. Кроме этого, проверка НДС подойдёт тем компаниям, в приоритетах которых ведение внешнеэкономической деятельности.

Налог на прибыль. В основном составляет около двадцати процентов от дохода компании. Проведение такой проверки требуется строительным, производственным фирмам, в которых выполняют трудоемкие расчеты стоимости производимой продукции.

Основные этапы налогового аудита:

Перед проверкой нужно установить задачи, цели заказчика. Важно сделать акцент на проблемах, требующих особого внимания. Проведение налогового аудита осуществляется в компании заказчика, но иногда ее переносят в офис аудиторов. Длительность обычной проверки колеблется от пяти до семи дней. По окончанию проверки, клиент получает ответ, содержащий все основные сведения о нарушениях и ошибках. Предоставляются детальные советы, рекомендации, позволяющие устранить их в кратчайшие сроки.

Компания может самостоятельно проводить исправление всех неточностей или воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. В любом случае, с помощью аудита можно избежать более серьезных проблем, штрафов и санкций.