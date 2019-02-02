Путин дал поручение Шойгу после решения США по ДРСМД

Президент Владимир Путин поддержал предложения главы Минобороны Сергей Шойгу по созданию гиперзвуковых ракет наземного базирования и наземной версии «Калибров». Об этом глава государства заявил в ходе встречи с министром и главой МИДа Сергеем Лавровым, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Они [США] объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР, опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — сказал президент.

Ранее США заявили, что намерены приостановить участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), 2 февраля.

Сейчас российская крылатая ракета «Калибр» разрабатывается и производится только в варианте морского базирования. Ее устанавливали на новые российские фрегаты и ракетные корабли. Это было связано с ограничениями ДРСМД которые не позволяли устанавливать подобные ракеты на сухопутные установки.