Ремонт квартиры: как определиться с выбором подрядчика

На рынке ремонтных услуг представлено множество исполнителей. Поэтому выбрать наиболее подходящего подрядчика нелегко.

Для упрощения решения данной задачи полезно воспользоваться приведенной ниже классификацией производителей ремонтных работ квартиры.

Легальные или нелегальные иммигранты. Они охотно берутся за выполнение любой работы за бесценок, зачастую не имея никакого опыта. В процессе работы нередко начинают выражать недоумение по поводу предъявляемых заказчиком требований и ссылаться на различные обстоятельства непреодолимой силы. Добиться от них желаемого результата почти невозможно, поскольку они даже говорить по-русски толком не умеют. Хотя среди них попадаются и добропорядочные люди, которые обладают необходимыми навыками, однако после приобретения определенного опыта такие мигранты устраиваются в приличные фирмы.

Частные мастера. Они бывают разные: одни являются новичками, другие – опытными профессионалами. Расценки на их услуги зависят от уровня квалификации, рыночной ситуации и даже от времени года. Благодаря отсутствию необходимости оплачивать аренду офиса и труда офисного персонала такие мастера имеют возможность устанавливать достаточно выгодные для заказчика цены на свои услуги. Однако надо учитывать, что если мастер работает в одиночку, то он не может быстро выполнить большой объем работ.

Бригады, состоящие из нескольких мастеров и подмастерьев. Использование их услуг дает те же преимущества, что и использование услуг мастеров-одиночек, но они могут достаточно быстро выполнить почти любой объем работ.

Крупные специализированные фирмы. Чаще всего они принимают на работу уже сложившиеся бригады либо высококвалифицированных мигрантов. Стоимость услуг крупных фирм обычно высока, зато при хорошем менеджменте и качество услуг также является довольно высоким. Бесспорное преимущество крупных фирм состоит в наличии допусков и сертификатов, предоставлении гарантий и заключении договора, который дает заказчику основания для полного удовлетворения своих требований в судебном порядке. Хотя надо учитывать, что в случае судебного разбирательства придется состязаться в умении спорить с профессиональным юристом.

Какой бы вариант из вышеперечисленных ни был выбран, лучше всего нанимать подрядчика по рекомендации своих соседей, родственников или знакомых. Кроме того, перед тем как поручать выполнение работ выбранным исполнителям, желательно ознакомиться с примерами ранее выполненных ими работ.