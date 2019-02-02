ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 04.02.2019

Ремонт квартиры: как определиться с выбором подрядчика

«Expert Online» 2019

На рынке ремонтных услуг представлено множество исполнителей. Поэтому выбрать наиболее подходящего подрядчика нелегко.

Для упрощения решения данной задачи полезно воспользоваться приведенной ниже классификацией производителей ремонтных работ квартиры.

  • Легальные или нелегальные иммигранты. Они охотно берутся за выполнение любой работы за бесценок, зачастую не имея никакого опыта. В процессе работы нередко начинают выражать недоумение по поводу предъявляемых заказчиком требований и ссылаться на различные обстоятельства непреодолимой силы. Добиться от них желаемого результата почти невозможно, поскольку они даже говорить по-русски толком не умеют. Хотя среди них попадаются и добропорядочные люди, которые обладают необходимыми навыками, однако после приобретения определенного опыта такие мигранты устраиваются в приличные фирмы.
  • Частные мастера. Они бывают разные: одни являются новичками, другие – опытными профессионалами. Расценки на их услуги зависят от уровня квалификации, рыночной ситуации и даже от времени года. Благодаря отсутствию необходимости оплачивать аренду офиса и труда офисного персонала такие мастера имеют возможность устанавливать достаточно выгодные для заказчика цены на свои услуги. Однако надо учитывать, что если мастер работает в одиночку, то он не может быстро выполнить большой объем работ.
  • Бригады, состоящие из нескольких мастеров и подмастерьев. Использование их услуг дает те же преимущества, что и использование услуг мастеров-одиночек, но они могут достаточно быстро выполнить почти любой объем работ.
  • Крупные специализированные фирмы. Чаще всего они принимают на работу уже сложившиеся бригады либо высококвалифицированных мигрантов. Стоимость услуг крупных фирм обычно высока, зато при хорошем менеджменте и качество услуг также является довольно высоким. Бесспорное преимущество крупных фирм состоит в наличии допусков и сертификатов, предоставлении гарантий и заключении договора, который дает заказчику основания для полного удовлетворения своих требований в судебном порядке. Хотя надо учитывать, что в случае судебного разбирательства придется состязаться в умении спорить с профессиональным юристом.

Какой бы вариант из вышеперечисленных ни был выбран, лучше всего нанимать подрядчика по рекомендации своих соседей, родственников или знакомых. Кроме того, перед тем как поручать выполнение работ выбранным исполнителям, желательно ознакомиться с примерами ранее выполненных ими работ.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Дать рынку камамбера

    Рынок сыра в России остается дефицитным. Хотя у нас в стране уже есть всё — сырье, поставщики оборудования и технологии

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара резко отреагировал на итоги заседания ФРС
      Курс доллара резко отреагировал на итоги заседания ФРС
    2. Курс доллара: пора смириться с неизбежным
      Курс доллара: пора смириться с неизбежным
    3. Курс доллара: эта игра подошла к концу
      Курс доллара: эта игра подошла к концу