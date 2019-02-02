Секреты покупки свежей и доброкачественной рыбы

Покупка рыбы требует знания основных правил выбора этого продукта питания. Больше всего полезных веществ содержится в свежей рыбе, тогда как размороженная уступает ей по качеству.

Если на прилавке магазина лежит «свежая» рыба, которая не водится в близлежащих водоемах, то это означает, что на самом деле она является свежеразмороженной. Хотя существует возможность привезти свежую рыбу издалека на специальном транспорте, ее цена оказывается очень высокой, а потому торговля ей на рынках и в супермаркетах не приносит прибыли продавцам.

Помимо этого, надо помнить о том, что многие виды рыб разводят в искусственных водоемах. К их выбору следует подходить с повышенной осторожностью, поскольку неизвестно, на каких кормах и в каких условиях их выращивали.

В морской рыбе содержится много брома, белков, йода и разных аминокислот, тогда как пресноводная рыба богата фосфором и кальцием. Поэтому пресноводная рыба является менее полезной, чем морская. Вдобавок в ней намного больше костей. Однако по вкусу она зачастую превосходит морскую. Немаловажно и то, что морская рыба несет меньшую опасность для человеческого здоровья, поскольку гораздо меньше подвержена риску заражения глистами и радиацией. Однако в хищных видах морской рыбы вероятность присутствия паразитов достаточно велика. А установить наличие радиации можно лишь при помощи дозиметра, который есть далеко не у всех. Поэтому покупать рыбу нужно тех в местах, где обеспечивается надлежащий контроль.

Не все виды рыб ловятся в течение двенадцати месяцев в году, у многих видов сезон улова ограничен гораздо более коротким промежутком времени. Купленная в этот период рыба стоит дешевле и является более полезной для здоровья. Вне промыслового периода покупателями рыбы приходится платить не только за нее, но вдобавок и за ее хранение. К тому же она утрачивает свои полезные свойства с течением времени.

При выборе качественной рыбы в https://solylo.ru/kopchenaya/ в некоторых случаях стоит узнать, самка это или самец. У самки можно найти икринки, у самца – молоки. У некоторых пород рыб ценность игры существенно выше ценности молок. У них икру извлекают до того, как она поступит в продажу.

Необходимо помнить о том, что существует множество недобросовестных продавцов, стремящихся обмануть покупателей для быстрейшей реализации своего товара. Они искусственно освежают рыбу, подкрашивают ее или даже выдают за другую породу. Особую осторожность следует проявлять при покупке рыбы, которая продается по акции.