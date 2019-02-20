Эксперт рассказал, как Россия сможет победит в войне с НАТО

В случае военного столкновения с НАТО для российской армии главной задачей будет срыв воздушной наступательной операции противника, уверен доктор военных наук, проректор Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Высказывание эксперта приводит «Военно-промышленный курьер».

Он уверен, что перехват инициативы в воздухе, станет для России первым шагом к победе. Без этого этапа невозможно будет победить ни в наземных ни в морских операциях.

«Ключевое условие успешного отражения воздушной наступательной операции — создание всевысотного радиолокационного поля», — цитирует издание Сивакова.

Он выдвигает прогноз, что в случае военного столкновения альянс может использовать против России до 2,5 тыс. самолетов, до 1,5 тыс. вертолетов, а также использовать порядка 600 беспилотников и 2 тысяч крылатых ракет.

На весь конфликт Сиваков отводит от двух до трех недель, в течении которых будет проведено несколько воздушных операций, главной из которых станет самая первая. Ее срыв, считает эксперт, определит ход дальнейших операция и отступление противника. Таким образом главной задачей российских Военно-воздушных сил России будет срыв первой наступательной операции в небе, для чего у России хватит тяжелых истребителей, штурмовиков и боевых вертолетов, однако, может возникнуть, нехватка легких истребителей, самолетов дальней и разведывательной авиации, а также транспортных вертолетов.