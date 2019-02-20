Белоруссия вошла в топ стран, которые нанесли наибольший ущерб России

Как сообщает Минэкономразвития РФ на своем официальном сайте, Белоруссия вошла в топ-5 стран, от санкций которых наиболее всего пострадала российская экономика. В целом белорусские санкции нанесли российской экономике ущерб на $ 42 млн.

На первом месте по числу ограничений находится Украина, которых она ввела против России 22. Далее следует Индия с 16 ограничениями и замыкает тройку лидеров Белоруссия, которая ввела против России 13 ограничений. На двух последних местах топа Турция (12) и США (9).

Что касается выражения в денежном эквиваленте, то наибольший ущерб ($ 2,42 млрд) нанесли РФ санкции Евросоюза. Далее следуют США, из-за ограничительных мер которых российская экономика потеряла $ 1,17 млрд.

Ограничения со стороны Украины обошлись нашей стране в $ 775 млн, а Турции — $ 713 млн. Санкции Индии нанесли ущерб России в $ 377 млн, Ирана — $ 320 млн, Китая — $ 174 млн, Мексики — $ 120 млн и Таиланда — $ 102 млн.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Евросоюз и США поддержали введение санкций против РФ. В настоящее время насчитывается 159 ограничительных мер на общую сумму более $ 6 млрд. Наибольшие потери из-за них понесли металлургический сектор, сельскохозяйственная и химическая отрасли страны.