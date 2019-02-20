По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), реальные располагаемые доходы россиян в январе 2019 года снизились на 1,3% в годовом сопоставлении. Об этом говорится в оперативном докладе ведомства. Изначально, обращают внимание «Ведомости», Росстат не спешил публиковать негативной статистики, тем не менее позже ему пришлось выложить полную версию отчета.

Впрочем, некоторые позитивные изменения, по версии статистического ведомства, в январе также наблюдаются. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2019 года составила 41,12 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,2%. Рост реальной заработной платы в январе составил 0,2% в годовом сопоставлении. При этом реальные располагаемые доходы россиян падают с 2014 года. В 2017-м они снизились на 1,7 процента, в 2018-м — на 0,2 процента.

Такая статистика показывает, что процесс снижения уровня доходов населения не останавливается, а продолжает сохранять свои темпы, указывает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Вызвано это сразу несколькими причинами, главными из которых на данный момент являются повышение НДС, увеличение акцизов на топливо, а также набирающая скорость инфляция, которая может к середине года достичь значительно большего уровня, чем ожидается властями. Сейчас россияне вынуждены больше тратить на продукты, на коммунальные платежи, на бензин.

Доходы населения падают уже не первый год, но все попытки сбить падение не оканчиваются успехом. Ни индексирование, ни единоразовые выплаты не помогают. Сейчас вся надежда на национальные проекты, на реализацию которых выделены большие деньги, говорит эксперт. Но надо понимать, предупреждает он, что таким деньгам необходимо правильное применение.

Между тем, отмечает генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов, Росстат продолжает демонстрировать чудеса, хотя и вполне ожидаемые. С учетом того, что ранее ведомство заявило о том, что темпы инфляции по итогам первого месяца оцениваются всего в 1%, что, с одной стороны больше 0,8% в декабре, но с другой - вызывает массу вопросов относительно того, каким образом производились расчеты, учитывая уже хотя бы тот факт, что с 1 числа действует новая ставка НДС.

Темпы инфляции и снижения реальных располагаемых доходов выглядят заведомо ниже прогнозов, но, что в общем-то вполне понятно, так как речь идет об отражении влияния крайне непопулярных в обществе мер, предпринятых правительством. Однако, указывает аналитик, накопившихся проблем это не решает - корректировать данные все-таки придется, а в противном случае это может привести к проблемам в сфере бюджетной политики, так что единственным вопросом остается то, каким образом и в течение какого периода январский скачок цен будет "размазываться". Снижение реальных располагаемых доходов населения было ожидаемым, напоминает Александр Шустов. Повышение стоимости услуг связи (операторы подняли тарифы в связи со вступлением в силу требований к ним по "Пакету Яровой"), индексацией тарифов на проезд в общественном транспорте в ряде регионов, пресловутое повышение ставки НДС, рост цен на отдельные категории товаров, например, на яйца и мясо птицы, вызванные стремительным ростом цен на зерновые, доставшийся 2019 году "в наследство" от прошлого 2018, а так же удорожание топлива в рознице (на 0,8% за месяц вырос бензин, на 1,6% подорожал дизель)... - причин для снижения покупательной способности номинальных доходов населения хоть отбавляй. И, увы, в течение как минимум всего первого полугодия ситуация существенным образом не изменится.