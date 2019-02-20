Эсминец США в Черном море сопровождают два российских корабля

Американский ракетный эсминец США Donald Cook был замечен в Черном море уже во второй раз с начала 2019 года. Снимками военного корабля США поделился в Twitter пользователь из Турции.

На фотографиях видно, как корабль попадает в акваторию Черного моря через пролив Босфор. Как сообщает пользователь, целью эсминца является «проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной стабильности».

На снимках видны ракетные установки, которыми занята вся палуба. Автор снимков уточняет, что это «сверхзвуковые самонаводящиеся ракеты для уничтожения ближних угроз».

В российском Национальном центре управления обороной сообщили, что российские ВВС в Черном море постоянно отслеживают передвижение американского корабля.

Эсминец вошел в Черное море 19 февраля, в пять вечера по московскому времени и сразу попал под пристальное внимание российских моряков.

«Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль Черноморского флота "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс"», - рассказали в военном ведомстве.

Также сообщается, что американцы стали наведываться в Черное море с завидной регулярностью после воссоединения Крыма с Россией.

Однако согласно морской конвенции Монтре в пребывание чужих кораблей в Черном море ограничено 21 днем именно поэтому эсминец патрулирует этот регион по несколько раз в год.