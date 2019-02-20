Генеральным директором ООО «Керхер» назначен Алексей Алексеев

1 февраля вступил в должность новый генеральный директор ООО «Керхер» Алексей Алексеев, ранее возглавлявший официальное представительство Kärcher в Республике Беларусь.

Свой путь топ-менеджера в компании «Керхер» Алексей начал в 2015 году, взяв на себя ответственность за развитие бренда по Южному Закавказью (Грузия, Армения, Азербайджан) в качестве генерального директора, где за два года сумел собрать сильную команду и организовать процессы продаж и логистики. Параллельно с 2016 по 2018 гг. занимался подготовкой к открытию и развитием представительства в Республике Беларусь.

Как генеральный директор ООО «Керхер», Алексей видит основные точки развития компании в расширении ассортимента и комплекса услуг, поиске новых, еще более удобных для клиента форм взаимодействия, а также в укреплении лидерских позиций бренда как эксперта в области решений для уборки и чистки.

«В феврале Kärcher празднует 15-летний юбилей в России, и я горжусь тем, что мне выпала честь повести нашу компанию к новым успехам. Команда профессионалов Kärcher Россия — это мощный сплоченный коллектив, готовый к решению самых сложных задач. Уверен, что вместе мы реализуем много интересных проектов», — отметил Алексей Алексеев.