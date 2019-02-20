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Москва, 20.02.2019

Hisense расширяет присутствие на рынке Smart TV

«Expert Online» 2019
  • Hisense расширяет присутствие на рынке Smart TV
из архива пресс-службы

2019 год обещает стать знаковым для Hisense: расширение модельной линейки ULED TV, обновлённая платформа VIDAA U3.0 с поддержкой Искусственного интеллекта, интеграция с Amazon Alexa и другими голосовыми помощниками. В концепции «умного» дома Hisense телевизор играет центральную роль с возможностью управления различными устройствами, включая лампы освещения, холодильники, «умные» замки и прочую бытовую технику.

Операционная система VIDAA U3.0: что нового

Искусственный интеллект занимает центральное место в эволюции оригинальной операционной системы Hisense VIDAA U3.0 AI. Теперь управление платформой возможно со смартфона при помощи приложения RemoteNOW. Другое преимущество решения –полная интеграция с Amazon Alexa и совместимость с Google Home Assistant. Таким образом, RemoteNow упрощает взаимодействие с другими «умными» устройствами, интегрированными с Alexa Voice Commands.

Приоритет новой VIDAA U3.0 – удобство пользователей, поэтому на ней улучшена совместимость с другими устройствами и сокращено время начальной загрузки. Еще одно значимое обновление – интеграция приложений на экран телевизора. Теперь рекомендации Netflix отображаются на домашнем экране без необходимости запускать приложение на смартфоне. Добавлена функция ‘Smartsense’, которая отображает погоду и другие уведомления в режиме реального времени. Функция ‘Discover’  предлагает список популярных приложений для установки. Управление максимально простое: все доступно к настройке с домашней страницы, а интерфейс кастомизируется.

Ожидаемой новостью стало включение стримингового приложения Amazon Prime Video  в ULED TV 2019 модельного года. Кроме того, линейка полностью интегрирована с сервисом Amazon Alexa. Таким образом, управлять новыми ULED TV можно через голосового помощника: регулировать звук, переключать каналы и т.д. VIDAA U3.0 гарантирует максимально комфортный просмотр вне зависимости от того, взаимодействует она с Amazon Echo или c экосистемой Google Home.

Android TV наступает, и вот что вам нужно знать

Для пользователей, отдающих предпочтение Android, Hisense пополнила свою линейку телевизоров Android TV. Модель H9F устанавливает новый стандарт просмотра развлекательного контента на базе Android TV. В нее интегрированы Chromecast и Google Assistant, что дает пользователям развлекательное устройство «все в одном».

«Российский рынок с большим вниманием относится к техническим новинкам. Мы видим высокий потенциал у «умных» бытовых устройств, превращающих дом в единую цифровую систему, – отметил Антон Харин, вице-президент по маркетингу и продажам Hisense в России. – В то же время высокая производительность и удобство пользователя остаются нашими приоритетами. Операционная система VIDAA U3.0 AI демонстрирует новейшие преимущества технологии Искусственного интеллекта, включая интеграцию с ключевыми платформами голосовых помощников».

Первые модели новой линейки Hisense будут доступны в России в мае 2019 года.

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