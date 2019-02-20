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Москва, 20.02.2019

Индия направила России заявку на закупку истребителей МиГ-29

«Expert Online» 2019

Анатолий Пунчук – заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству – рассказал журналистам, что Москва получила от Дели заявку на закупку 21 истребителя МиГ-29.

По его словам, официальный запрос от Индии уже получен и в настоящее время прорабатывается, передаёт агентство «Интерфакс».

Ранее в западных СМИ появилась информация, что ВВС Индии ведут переговоры с РФ о срочной закупке истребителей МиГ-29. При этом отмечалось, что стоимость одного самолёта составит около 40 млн долл., а общая сумма сделки оценивается почти в 850 млн. долл.

Наша справка

МиГ-29 – советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ МиГ. В настоящее время эти самолёты состоят на вооружений таких стран, как Польша, Сербия, Казахстан, Индия, Украина, Азербайджан, КНДР, Узбекистан, Шри-Ланка, Словакия, Иран, Израиль, Болгария, Египет, Беларусь и многих других.  

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