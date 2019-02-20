У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»

Американский эсминец «Дональд Кук», вооруженный крылатыми ракетами, вошел в Черное море вечером 19 февраля. Он уже заходил в акваторию Черного моря ровно месяц назад, 19 января.

Объявлено, что эсминец «Дональд Кук» направлен в Черное море для патрулирования и будет проводить обычные операции. По словам командира корабля, «каждый визит здесь дает (США) уникальную возможность работать с региональными морскими партнерами».

Впрочем, возможность эта не будет продолжительной, так как согласно международной конвенции Монтре военные корабли, не принадлежащие черноморским странам, не могут находиться в Черном море более 21 суток.

Накануне командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что отправка корабля станет "демонстрацией солидарности" странами НАТО в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«Весь этот эпизод в Азовском море по-настоящему действует мне на нервы», — сказал Фогго в минувшие выходные на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я вам скажу, это меня безмерно раздражает», — приводит слова Фогго ИноСМИ. — Это украинские моряки и офицеры при исполнении обязанностей и их командиры. Они никакие не преступники, но судят их по уголовному кодексу. В соответствии с Женевской конвенцией им полагается защита, и поэтому США и другие союзники по НАТО подошли к столу и потребовали: «Освободите их немедленно», — но Россия продолжает их удерживать. Это абсолютно неправильно, и крупные державы, какой пытается быть Россия, так себя не ведут».

Россия отреагировала на появление в Черном море американского военного корабля предсказуемо – организовала за ним непрерывное слежение. За эсминцем со звездно-полосатым флагом наблюдают малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и корабль-разведчик «Иван Хурс».