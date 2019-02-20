Моряки дождались гиперзвук

Уже в этом году ВМФ России получит новые гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» и подводные носители с автономными ядерными торпедами «Посейдон», способные эффективно противостоять англо-американской гегемонии на всех морских театрах военных действий

То, что в России уже создана гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета морского базирования «Циркон», наши военные вполголоса говорили еще три года назад. Кто-то из них утверждал, что «она уже есть в металле», а кто-то, что «ракета уже передана на испытания и даже произведены первые успешные пуски». И вот теперь Владимир Путин впервые рассказал Федеральному Собранию о ее характеристиках.

По словам президента, новая ракета сможет развивать скорость до 9 Махов (это более 10 тысяч м в час), а ее дальность полета превысит 1 тысячу километров. ««Циркон» способна поражать как надводные, так и наземные цели. Ее применение предусмотрено с серийных подводных лодок и надводных кораблей» -- сообщил глава государства.

Более того, для нашей новой гиперзвуковой ракеты не нужны какие-то особенные пусковые установки -- она вполне может стартовать из тех, что предназначены для ракет «Калибр» и «Оникс». Это универсальные пусковые установки 3С14, ими оснащаются сейчас почти все корабли средней и дальней океанской зоны, а также почти все новые тактические подводные лодки. Таких кораблей, на вооружении ВМФ России стоит несколько десятков. Но, как заявил президент, уже в самом скором времени их количество резко возрастет. Так, по словам Владимира Путина, в ближайшие годы будут заложены сразу пять кораблей дальней океанской зоны, которые затем будут переданы ВМФ России. При этом еще семь строящихся сейчас подлодок войдут в состав нашего флота на два-три года раньше намеченного срока. Всего же наш флот до 2027 года получит более 20 кораблей такого класса.

Рискнем предположить, что речь идет как о новых фрегатах проекта 22350, так и о новых атомных подлодках проекта «Ясень-М», «Борей», а в будущем и, возможно, «Хаски». Заметим, что головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» еще в прошлом году введен в эксплуатацию ВМФ России. На наших верфях в общей сложности было заложено 4 корабля такого класса, но их строительство застопорилось из-за отказа Украины поставлять морские газотурбинные двигатели. В результате, эти фрегаты решено было продать Индии, которая купит украинские силовые установки самостоятельно. Параллельно с этим Россия еще до противостояния на Украине форсировала работы по созданию собственных морских газотурбинных двигателей на базе НПО «Сатурн», которое, собственно и является разработчиком этих турбин, но по ряду причин до недавнего времени их не производило.

И вот в прошлом году «Сатурн» наконец, создало сразу два типа морских газотурбинных двигателей, которые уже запущены в производство. Это означает, что российские кораблестроение от украинских установок больше не зависит – мы сможем производить столько кораблей, сколько нужно нашему ВМФ. Не секрет, что даже пара-тройка фрегатов, оснащенных ракетами «Циркон», представляет собой весьма грозное морское соединение, способное если не изменить расклад сил, скажем, на средиземноморском театре военных действий, то уж точно эффективно противостоять там англо-американской гегемонии. Более того, залп гиперзвуковых «Цирконов» вполне может вывести из строя целую авианосную группу ВМС США или Великобритании. Силы ПВО и противоракеты американских кораблей просто неспособны будут перехватить новое российское оружие – у них для этого элементарно не хватит скорости. Но это еще не все. Сама траектория полета «Циркона» исключает возможность ее поражения современными силами ПВО-ПРО. Дело в том, что перед тем, как поразить цель, «Циркон» делает так называемую горку, что вкупе с гиперзвуковой скоростью гарантированно сводит к нулю вероятность ее захвата средствами наведения противника. Уже известно, что первые комплексы «Циркон» будут установлены на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий». Это произойдет в ходе модернизации корабля, запланированной на 2019–2022 годы.

В общей сложности крейсер оснастят десятью пусковыми установками 3С-14, каждая из которых вмещает по три ракеты типа «Циркон» или их предшественниц — «Оникс» и «Калибр». Таким образом, «Петр Великий» будет нести на своем борту до 30 «Цирконов». Впоследствии «Цирконы» установят и на других ракетных крейсерах проекта «Орлан» после их модернизации, а также на новых фрегатах. Наконец, не менее важно и то, что на новых российских подлодках установят автономные носители ядерного оружия – глубоководные беспилотные аппараты «Посейдон», которые под водой способны развивать скорость более 100 км в час. Как заявил Владимир Путин, первая такая подлодка – носитель «Посейдона» -- будет спущена на воду уже нынешней весной.