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Москва, 20.02.2019

«Надо вернуть деньги людям»: Путин предложил пересчитать выплаты пенсионерам

«Expert Online» 2019

Глава российского государства Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию сделал важное заявление о пенсиях.

По его словам, выплаты пенсионерам надо пересчитать с 2019 года и вернуть деньги людям, которые они недополучили. 

«Индексация выплат российским пенсионерам должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы 2019 года необходимо пересчитать», – подчеркнул российский лидер.

При этом он напомнил, что с января в РФ пенсии были проиндексированы. Однако, как пояснил Путин, если доход пенсионера был выше прожиточного минимума, то ему не выплачивалась социальная доплата или она была снижена.

«Эту несправедливость необходимо немедленно устранить», – резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что во время оглашения послания к Федеральному парламенту глава РФ рассказал о новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон», а также предупредил об «ассиметричном» ответе на размещение ракет в Европе.

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