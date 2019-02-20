«Надо вернуть деньги людям»: Путин предложил пересчитать выплаты пенсионерам

Глава российского государства Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию сделал важное заявление о пенсиях.

По его словам, выплаты пенсионерам надо пересчитать с 2019 года и вернуть деньги людям, которые они недополучили.

«Индексация выплат российским пенсионерам должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы 2019 года необходимо пересчитать», – подчеркнул российский лидер.

При этом он напомнил, что с января в РФ пенсии были проиндексированы. Однако, как пояснил Путин, если доход пенсионера был выше прожиточного минимума, то ему не выплачивалась социальная доплата или она была снижена.

«Эту несправедливость необходимо немедленно устранить», – резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что во время оглашения послания к Федеральному парламенту глава РФ рассказал о новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон», а также предупредил об «ассиметричном» ответе на размещение ракет в Европе.