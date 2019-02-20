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Москва, 20.02.2019

Новый налог решили ввести раньше срока

«Expert Online» 2019
  • Новый налог решили ввести раньше срока
Andreyev Vladimir/URA.RU/TASS

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов провёл заседание коллегии Минфина об итогах работы ФНС, ФТС, Казначейства и Росалкогольрегулирования в 2018 году, а также об основных задачах подведомственных служб на 2019 год. Как говорится на сайте министерства, одним из важнейших направлений его работы является реализация пилотного проекта по введению льготного налогового режима для самозанятых.   

Комментируя реализацию пилотного проекта по введению льготного налогового режима для самозанятых в четырех регионах (которая в Минфине названа успешной) Антон Силуанов поручил летом 2019 года представить доклад о первых итогах проекта и предложения по его дальнейшей реализации. В число этих предложений должны также войти по распространению специального режима как полноценно действующего на всей территории страны уже в 2020 году.   

Сегодня налог на самозанятых действует в экспериментальном режиме в четырех регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Самозанятыеоказывающие услуги населению платят в бюджет 4% от своих доходов, для работающих с компаниями налог составляет 6%. «Задачи перед нами стоят масштабные – это вопросы роста экономики, администрирования налоговых и таможенных платежей, улучшения бизнес-климата», - подчеркнул Антон Силуанов.    

Отличительной особенностью данного эксперимента является разработанное программное обеспечение, которое позволяет без труда зарегистрироваться в системе без привлечения дополнительных ресурсов и без отчетов перед налоговой по доходам, напоминает Глеб Шевченко, заместитель руководителя департамента правового и налогового консалтинга компании «Прифинанс». ПО позволяет формировать кассовые чеки, что существенно облегчает задачу: гражданам не требуется тратить время на регистрацию ККМ и средства на обслуживание данной техники.  

Налоговая нагрузка также прозрачна и рассчитывается автоматически, сдавать дополнительную отчетность не требуется, что позволяет не прибегать к услугам наемного бухгалтера или к самостоятельному изучению этого вопроса. По данным ФНС РФ в России на данный момент в системе зарегистрировано 3240 человек, из них в Москве зарегистрировано 331 человек. В масштабах страны цифра пока невысокая, но прогрессивный рост числа пользователей дает повод для положительной оценки данного налогового режима, соглашается эксперт.  

Введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории России является понятным шагом, но, полагает директор стратегических проектов CAF Group Валентин Островский, преждевременным. Как минимум потомучто проходящий эксперимент по его внедрению продвигается не самым успешным образом. Несмотря на заверения ФНС об успешном старте проекта реальные цифры показателей количества самозанятых граждан ставят под серьезное сомнение успешности затеи. Уже в феврале 2019 ФНС заявила о тысячах зарегистрированных самозанятых граждан и востребованности такого налогового режима.   

Количество самозанятых предоставивших в ФНС уведомление об осуществлении деятельности по оказанию услуг физическим лицам для личных, домашних и (или) иных подобных нужд действительно составляет «тысячи», а именно – 3240 граждан по всей России по всем видам деятельности по состоянию на 1 февраля 2019 года и только 178 человек за январь 2019 года. И это за более чем два года с момента введения статуса!  

Это притом что по самым скромным оценкам реальное число самозанятых может составить от 8,7 млн, а по другим – может достигать 25 млн человек. По данным РАНХиГС до 11,7% экономически активного населения, а это как раз 8,7 млн. человек, получают только неофициальные доходы, то есть являются самозанятыми. 40,3% работающего населения помимо основной работы имеют дополнительный заработок без оформления каких-либо документов.   

Существенного влияния налоговые сборы с самозанятых на общий объем налоговых поступлений не окажут, ни в ближайшей перспективе, ни в течение 5 лет, уверен Валентин Островский. Государству нужно еще что-то придумать для популяризации этого налогового режима. Сейчас предлагается более простой способ регистрации по сравнению с индивидуальными предпринимателями и упрощенный способ отчетности, но этого недостаточно. Кроме того, обещанная простота и комфорт общения с ФНС посредством мобильного приложения и электронного портала пока сильно не оправдывают ожиданий.   

Традиционно государством используется метод угроз наказания за неисполнение требований закона для стимулирования к регистрации самозанятых, но и эта мера пока успеха не имела (смотрим на число зарегистрированных самозанятых). Но, отмечает аналитик, сегодня у государства появились и новые эффективные инструменты отслеживания денежных потоков населения, которые могут помочь регулятору выявлять незарегистрированных самозанятых граждан. Прежде всего, это связано с выросшей популярностью безналичных расчетов между физическими гражданами.   

Ужесточение государственного контроля над переводами и платежами физлиц дает возможность поиска самозанятых на основе анализа регулярности и объема поступлений по пластиковым картам, что является сейчас распространенной практикой при оплате услуг самозанятых граждан. До сегодняшнего дня регулятору было не всегда легко организовать такой контроль, учитывая, что многие платежи и переводы проходят через частные коммерческие банки и платежные системы. Но уже сейчас стартует система быстрых переводов ЦБ, данные которой, скорее всего, будут более удобны для анализа регулятору. Возврат к расчетам только наличными вряд ли уже возможен, так как граждане прочно привязались к безналичным платежам и совершают уже больше половины трат без использования купюр и монет.  

Так что, повторяет Валентин Островский, введение налогового режима для самозанятых на всей территории России – шаг ожидаемый, но эффективность меры пока не кажется очевидной. Впрочем, с учетом появившихся новых технологий и при условии правильных шагов регулятора, возможно, какой то положительный эффект мы увидим, но точно не скоро. 

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