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Москва, 20.02.2019

Назван размер пенсий, получаемых бывшими нацистами

«Expert Online» 2019

Правительство ФРГ продолжает выполнять выплаты нацистам, воевавшим за фашистскую Германию. Выплаты были обещаны им в 1941 году лично Гитлером. Об этом сообщает газета Morgen. Издание уточняет, что речь идет о выплатах за «лояльность, верность и послушание» для солдат Рейха. Получателями средств являются не только нацисты, но и их наследники.

Так в Бельгии на сегодня таких пенсионеров насчитывается 27 и размер «гитлеровских» пенсий для них  варьируется от €425 до €1275, что в переводе на рубли составляет от 31,8 тыс. до 95,5 тыс. рублей.

Бывшие служители гитлеровской армии, поступившие в годы мировой войны на службу в СС, продолжают получать пенсии, так как после 1949 года ФРГ стала правопреемницей Третьего рейха, взяв на себя все его обязательства. В этой связи Германия до сих пор продолжает выплачивать деньги нацистам.

Бельгийских депутатов возмущают подобные выплаты и они потребовали у правительства прекратить выплаты, используя для урегулирования дипломатические каналы.

Как сообщает издание, дело вовсе не возмущении бельгийских парламентариев материальной поддержкой нацистов, просто все эти годы бельгийское правительство не взимает с поступлений нацистам налогов, а значит, деньги идут мимо бельгийской казны.

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