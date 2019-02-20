Назван размер пенсий, получаемых бывшими нацистами

Правительство ФРГ продолжает выполнять выплаты нацистам, воевавшим за фашистскую Германию. Выплаты были обещаны им в 1941 году лично Гитлером. Об этом сообщает газета Morgen. Издание уточняет, что речь идет о выплатах за «лояльность, верность и послушание» для солдат Рейха. Получателями средств являются не только нацисты, но и их наследники.

Так в Бельгии на сегодня таких пенсионеров насчитывается 27 и размер «гитлеровских» пенсий для них варьируется от €425 до €1275, что в переводе на рубли составляет от 31,8 тыс. до 95,5 тыс. рублей.

Бывшие служители гитлеровской армии, поступившие в годы мировой войны на службу в СС, продолжают получать пенсии, так как после 1949 года ФРГ стала правопреемницей Третьего рейха, взяв на себя все его обязательства. В этой связи Германия до сих пор продолжает выплачивать деньги нацистам.

Бельгийских депутатов возмущают подобные выплаты и они потребовали у правительства прекратить выплаты, используя для урегулирования дипломатические каналы.

Как сообщает издание, дело вовсе не возмущении бельгийских парламентариев материальной поддержкой нацистов, просто все эти годы бельгийское правительство не взимает с поступлений нацистам налогов, а значит, деньги идут мимо бельгийской казны.