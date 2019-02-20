Прогноз погоды на неделю: Гисметео обещает несколько тёплых дней и очередное похолодание

Прогноз погоды, который опубликовали специалисты Гисметео, обещает жителем Русской равнины несколько дней весны в последний календарный зимний месяц, а после этого – новое похолодание.

Как отмечает Гисметео, тёплые воздушные массы принёс с собой циклон, пришедший в Россию транзитом через Скандинавию из Атлантики.

По прогнозу, атмосферный фронт, который накрыл западные регионы страны, уже привёл к новым рекордным показателям февральской температуры для целого ряда российских городов.

Согласно данным Гисметео, в Калининграде был побит многолетний рекорд по максимальной температуре, установленный ещё более 30 лет назад. 19 февраля в самой западной точки РФ было почти плюс 11.

Вчера пали и метеорологические рекорды в Твери (плюс 4,6), Переславле-Залесском (плюс 3,3) и Великих Луках (плюс 5,4).

Однако, согласно прогнозу, погода в ближайшие дни вновь изменится. Солнце спрячется за облаками, а столбики термометров устремятся за отметку ниже нуля.

Гисметео обещает нутешительный прогноз погоды почти для всех регионах, расположенных на Европейской части страны. Так, в четверг, 21 февраля в Петрозаводске ожидается минус 7-12 и небольшой снег. В Великом Новгороде и Пскове – минус 6-11 и сильный ветер.

В Череповец и Сыктывкар зимние морозы вернуться 22 февраля. По прогнозу синоптиков, в пятницу здесь подморозит до минус 10-12 днём и до 14-18 ночью.

Также похолодает к концу рабочей недели и в российской столице. В четверг термометры покажут минус 2-4, в ночь на пятницу – минус 10-12, в субботу, 23 февраля – минус 6-8.

21 февраля Православная церковь чтит память малого пророка Захария. В древности в этот день старожилы предсказывали погоду на месяц и на весну. Считалось, что если на Захария ударил мороз, жди скорое наступление весны; чем холоднее в этот день, тем март будет теплее; если животные ведут себя беспокойно – будет снегопад или буран; круги вокруг луны – к дождливой весне.