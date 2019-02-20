Путин оглашает послание к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин сегодня, 20 февраля, оглашает послание к Федеральному собранию. В начале речи он заявил, что в своей речи сосредоточится на вопросах внутреннего развития страны и необходимых для этого системных мерах.

Далее глава государства предложил повысить до двух прожиточных минимумов выплаты на детей. Путин подчеркнул, что подобная льгота станет доступна для 70% семей с детьми.

В планах, по словам российского лидера, снижение налогового бремени на семьи, по принципу «большей детей – меньше налогов».

Также Путин обратился к Центробанку с пожеланием снизить ставку по ипотеке до 9%, а потом и до 8% и ниже, для семей с детьми.

Помимо этого Путин сообщил, что возможно будет введена дополнительная материальная поддержка для семей с детьми. Ожидается, что семьи, где родится третий и последующий ребенок смогут получить напрямую из федерального бюджета дотацию в 450 тысяч рублей на ипотечный кредит.