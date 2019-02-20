Путин рассказал о новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон»

В ходе послания Федеральному парламенту президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что в России разработана новая гиперзвуковая ракета «Циркон».

По словам российского лидера, эта ракета может достигать скорости в девять Махов. Кроме того, как подчеркнул путин, «Циркон» предназначен для поражения морских и наземных целей.

При этом, президент пояснил, что применение ракеты не будет затратным.

«Её применение предусмотрено с морских носителей, серийных кораблей и подводных лодок, в том числе произведённых и строящихся под ракетные комплексы «Калибр. Поэтому её применение затратным не будет», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что во время оглашения послания к Федеральному парламенту глава РФ предложил повысить выплаты на детей, снизить ставку по ипотеке для семей с детьми.

Кроме того, он призвал пересмотреть критерии уголовного преследования бизнеса, создать российский бренд экологически чистой продукции, а также пообещал сделать доступной бесплатную медицину для всех граждан РФ.